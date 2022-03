Balotelli: “Non ho mai avuto nulla da invidiare a Messi e Ronaldo”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, dichiara di non aver nulla da invidiare a Messi e Ronaldo dal punto di vista delle qualità calcistiche

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, dichiara di non aver nulla da invidiare a Messi e Ronaldo dal punto di vista delle qualità calcistiche. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'The Atheltic': “Se parliamo di qualità calcistiche, io non ho mai avuto nulla da invidiare a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Certo, io in carriera ho perso tante occasioni per arrivare ai loro livelli e la mia testa mi ha portato a fare degli errori. Ma se non avessi lasciato il City avrei vinto almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che ho oggi, certamente ce l'avrei fatta. Ma ad oggi non posso dire di essere forte come Ronaldo, quanti palloni d'oro ha vinto? Cinque? Nessuno può paragonarsi a Messi o Ronaldo". Le Top News di oggi sul Milan: conferme su Botman, nuova idea per il post-Kessie