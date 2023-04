Balotelli: “Tifo Milan, ma tuttora amo l’Inter. Sono stato vicino alla Juventus”

Le parole di Mario Balotelli su Inter, Milan e Juventus

Sul passato all'Inter: "La famosa semifinale contro il Barcellona? Entro bene in partita, sbaglio 1-2 palle e San Siro fischia. Non l'ho presa bene, errore mio per la reazione e ci sono rimasto male quel giorno. Ho buttato la maglia per terra, non capivo il senso dei fischi per due o tre palle sbagliate. Materazzi mi insegue in spogliatoio e abbiamo litigato verbalmente. Per lui è stata una reazione da fratello grande, ma non mi ha picchiato. Sono milanista, ma devo la mia carriera all'Inter. L'ho amata e la amo tantissimo tuttora, mi ha lanciato e ha creduto in me, a Moratti devo tutto"