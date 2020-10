Ballardini: “Milan, oggi sei il contrario della Juventus. Ibra è un leader”

L’opinione di Ballardini sul Milan di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Ballardini, ex allenatore di molte squadre in Serie A, ha parlato del Milan di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Ballardini, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', sui rossoneri primi in classifica in campionato. "Prima del lockdown il Milan aveva grandi difficoltà, oggi è il contrario della Juventus: è chiaro in ciò che fa quando ha la palla e anche in fase difensiva. E poi c'è un leader come Ibrahimovic. Sono sorpreso ma il Milan ha meritato quanto fatto fin adesso. Sta guadagnando sul campo tutto ciò che sta facendo vedere".