Balbo: “Julian Alvarez mi somiglia, è un nove e mezzo. Ecco perché”

Abel Balbo, ex attaccante della Roma tra le altre, ha parlato delle qualità di Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato al Milan

Abel Balbo, ex attaccante della Roma tra le altre, ha parlato delle qualità di Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Mitre':"Vedo una certa somiglianza tra il suo modo di giocare e quello che avevo io. Penso che sia un nove e mezzo, perché può arretrare e far giocare la squadra. È molto tecnico, ha una grande visione del gioco. Penso che abbia già le qualità per occupare un posto più importante in Nazionale e ci rimarrà per molti anni. Per quanto riguarda le caratteristiche è simile a Lautaro ma, quando avrà più esperienza, sarà più importante per l'Argentina". Milan, in arrivo un giovane bomber a parametro zero? Le ultime >>>