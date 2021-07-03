Il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Sandro Tonali e del suo futuro al Milan. Ecco, inoltre, l'importante paragone con Albertini ai microfoni di 'TMW Radio': "Tonali mi ricorda Albertini, è sulla strada per poter ripercorrere quelle gesta. Ha avuto poche possibilità di esprimersi visto chi aveva davanti. In un Milan più sperimentale si sarebbe messo più in mostra. Il futuro però è dalla sua parte e il Milan fa bene a tenerselo stretto". Intanto conosciamo tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.