Atene 1994, Albertini: “Ecco quando abbiamo capito che avremmo vinto”

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha raccontato un retroscena sulla finale vinta ad Atene nel 1994 contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate sui canali social rossoneri: “La gioia è stata immensa. La preparazione della partita è stata vinta nel momento in cui, per la prima volta, siamo stati considerati sfavoriti perché mancavano i due difensori centrali. Quando vedemmo Cruijff con la coppa sui giornali alla mattina della partita, ci diede una carica per farci capire che quella partita non l’avremmo mai persa. L’altro ricordo fu quando entrammo in campo e vedendo la statura degli altri giocatori, tutti molto bassi, ci dicemmo che minimo la dovevano soffrire sul piano fisico. Eravamo carichi al massimo e una partita del genere l’avevamo preparata nei minimi dettagli”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

