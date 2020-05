Atene 1994, Albertini: “Che centrocampo avevamo! Ci muovevamo così…”

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha raccontato le qualità del centrocampo del Milan della stagione 1993/1994. Questi i movimenti svelati ai canali social rossoneri: “Potevamo essere quattro centrocampisti centrali adattati ad un modulo che diventava di grande qualità. Donadoni aveva cominciato sulla fascia ma successivamente poteva anche collocarsi al centro, Boban al centro non trovava il suo ruolo naturale ma riusciva a dare grandissima qualità e equilibrio. Alla fine risultavamo un 4-2-4 con due centrocampisti centrali con grande propensione al dribbling e velocità che in quegli anni non aveva nessuna squadra. Se poi arrivavano Maldini o Tassotti si attaccava in cinque e io e Desailly eravamo la diga che aiutava in copertura”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

