Atalanta, Ruggeri: “Maldini il mio idolo, Theo Hernandez un modello”

Le parole di Matteo Ruggeri su Paolo Maldini e Theo Hernandez

"Venire dalle giovanili, grazie agli insegnamenti di Mino Favini, per me è incredibile. Quando gioco a Bergamo vedere lo stadio pieno mi fa sentire sempre quasi emozionato. La partita con il Lecce ci ha dato un po' di sfiducia ma a Napoli non abbiamo demeritato. Il nostro pubblico può darci tanto, possiamo arrivare in alto. Non abbiamo sfruttato il fatto di non essere impegnati in Europa? Le coppe possono anche dare uno stimolo in più, pensiamo a noi stessi senza avere frenesia. Il mio idolo è sempre stato Maldini, ora penso a Theo Hernandez, il più forte nel mio ruolo".