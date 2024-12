Repice avverte il Milan: “L’Atalanta al momento è ingiocabile”

Atalanta-Milan, Repice sicuro: "In Europa c'è la Dea e il Liverpool"

"L'Atalanta in questo momento è ingiocabile. In Europa c'è lei e il Liverpool. E' anche baciata dalla buona sorte. L'altra sera con la Roma, quando con un atteggiamento coperto è riuscita ad annacquare la sua prolificità, ecco che con i cambi le cose sono cambiate. In questo momento è ingiocabile". LEGGI ANCHE: Milan, Leao così può svoltare davvero: i segnali parlano chiaro