Atalanta-Milan, Maifredi: “Reijnders e Fofana sono la quadra”

Atalanta-Milan, Maifredi: "Il Diavolo va in campo e si diverte. E' un vantaggio"

"Vedo nel Milan squadra che gioca con allegria, ha trovato la quadra in mezzo con Fofana e Reijnders. Ora vanno in campo per divertirsi e questo è un vantaggio".