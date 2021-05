Atalanta-Milan, Giordano: “Il Milan fuori casa è una macchina da guerra”

Bruno Giordano, ex attaccante in Serie A, ha parlato di Atalanta-Milan di domani sera: sfida fondamentale per la squadra di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Bruno Giordano, ex attaccante di Serie A, ha parlato ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'. Argomento del suo intervento, la sfida Atalanta-Milan, una gara fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli, impegnati nella corsa per un posto nella Champions League 2021-2022. Queste le dichiarazioni di Giordano.

"Il Milan fuori casa le ha vinte quasi tutte, è una macchina da guerra. Se dovesse vincere a Bergamo non è perché l'Atalanta si scansa. Nel secondo tempo della finale di Coppa Italia abbiamo visto una squadra in sofferenza fisica. Io credo che anche Juventus e Napoli andranno a vincere, quella più in bilico è la sfida di Bergamo, dove l'Atalanta cerca anche il secondo posto, che sarebbe importante". Rinnovo Donnarumma, ecco la maxi richiesta di Raiola >>>