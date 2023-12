Atalanta, Gasperini: “Milan? Non solo. Abbiamo tante partite”

Il Milan si prepara a una partita molto importante: il Diavolo dovrà giocare sabato in casa dell' Atalanta . La Dea è reduce dalla sconfitta subita dal Torino e targata Duzan Zapata, ex di lusso. Gasperini , allenatore dei bergamaschi, ha parlato nel post partita a Sky Sport, con uno sguarda verso la sfida al Milan . Ecco le sue parole.

Atalanta, Gasperini: "Non abbiamo solo il Milan"

"Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L'importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite".