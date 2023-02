Atalanta, Gasperini: “Lavoriamo per arrivare pronti contro il Milan”

Le parole di Gian Piero Gasperini in vista della sfida al Milan

"Ripartiremo, c'è una settimana di tempo. Sarà un altro tipo di gara, lavoreremo per farci trovare pronti a San Siro. Zapata recupera? Lui, Pasalic, poi rientrano due pezzi importanti come Scalvini e De Roon. Non so se basterà la prossima settimana per riavere gli infortunati, mentre purtroppo Hateboer non tornerà prima della fine del campionato".