Assembramenti tifosi Inter, pres. CSS: “Vanno rispettati i 121 mila morti”

I tifosi dell'Inter, nonostante la pandemia in corso, non hanno rinunciato a festeggiare lo scudetto. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha condannato tale comportamento. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky': "Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia. Credo sia riassumibile attraverso gli indici epidemiologi: i casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C'è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti".