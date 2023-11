Arijon Ibrahimovic: “Zlatan è stato uno dei miei modelli”

Sul cognome che porta: "Per me è il mio cognome, quello della mia famiglia, che effetto può fare?? Poi lo so che nel calcio Ibrahimovic è l’altro, ci giocavano tanto anche in Germania su questo. E ho già detto che Zlatan è stato uno dei miei modelli, come CR7. Ma non lo ho mai conosciuto. Mi piacerebbe tanto incontrarlo e stringergli la mano. Magari succede contro il Milan. Sempre se il mister mi fa giocare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chi è Popovic. Ruolo, dati e skills