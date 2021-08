Antonini: “Juve più debole del Milan. Rinnovo di Kessié fondamentale”

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, ha parlato delle ambizioni dei rossoneri di Stefano Pioli nella stagione 2021-2022. Le sue parole

Daniele Triolo

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha parlato delle ambizioni della squadra rossonera in questa stagione 2021-2022 in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Rispetto all'anno scorso c'è più consapevolezza. Conosco bene Stefano Pioli, l'ho avuto come allenatore e posso dire che è bravissimo, è un leader silenzioso. Se Zlatan Ibrahimovic sta bene, con lui ed Olivier Giroud che porta esperienza, sarà un Milan migliore".

Antonini ha quindi proseguito: "Gigio Donnarumma ha fatto tanto in questi anni, è il portiere più forte del mondo. Però Mike Maignan mi ha dato subito belle sensazioni. Ha personalità, sa come si gioca ad un livello alto. Manca ancora un colpo in mezzo al campo, perché è partito Hakan Calhanoglu: giocatore bravo, ma non insostituibile".

"Credo che sarà fondamentale il rinnovo di Franck Kessié, uno che dà forza a tutta la squadra: tenerlo al Milan è un'operazione importante, non bisogna lasciarselo scappare - ha commentato ancora Antonini sul Milan -. Kessié è il motore costante, Theo Hernández dà entusiasmo e sostanza. A questo Milan do per ora un sette e mezzo: partiamo da una buona base in un campionato complicato ed equilibrato".

"La Juventus è più debole del Milan nonostante certe individualità e l'Inter ha perso Romelu Lukaku. Gigio ci mancherà, ma questo Milan può ancora giocarsela con tutti e lo ha capito. È questa la sua forza", ha infine concluso l'ex terzino rossonero.