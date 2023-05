Antonello: “Ecco quanto generano le stime fatte per il Nuovo Stadio”

Le parole di Alessandro Antonello sul Nuovo Stadio

"L’incasso da 12 milioni nel derby? È un record, ma se avessimo avuto uno stadio da 200.000 persone sicuramente l’avremmo riempito. Al di là delle battute, si vede che in queste occasioni il club ha una grande capacità di gestione e organizzazione dell’evento. Però continuiamo a sottolineare che lo stadio di San Siro attuale purtroppo evidenzia delle lacune, perché non siamo in grado di poter offrire quei servizi a valore aggiunto che in partite di questo livello sarebbero assolutamente primari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi. Se avessimo avuto un impianto moderno oggi a disposizione avremmo fatto un incasso ben superiore ai 12 milioni. Le stime che noi abbiamo fatto su un nuovo impianto rispetto a San Siro, sia per l’Inter che per il Milan, dovrebbero generare circa 50 o 60 milioni di euro in più all’anno per club". LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sampdoria