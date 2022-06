Antonello: “Serve accelerare per due stadi a Milano, no esclusiva San Siro”

Alessandro Antonello , amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del Nuovo Stadio . Serve accelerare per avere due stadi a Milano. Non esiste più un'esclusiva per San Siro. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' durante un evento organizzato a Roma dall'ECA: "Tutto si può migliorare, nulla è perfetto. Siamo sulla strada dell'evoluzione del sistema calcio verso nuove dinamiche".

"Lavoriamo con i consulenti per il dossier da presentare al Comune. Non esiste più un'esclusiva per San Siro, serve accelerare per avere due stadi a Milano". Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>