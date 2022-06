Angelozzi: “Scamacca è un top player. In Europa nessuno come lui”

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha dato un suo parere su Gianluca Scamacca, obiettivo di calciomercato di Milan e PSG. Queste le sue parole ai microfoni di 'Sky Sport': "L'ho portato a Sassuolo ed era un ragazzino. Per me è un top. Vlahovic e Scamacca sono giocatori forti. Quest'anno ha fatto 16 gol con poco minutaggio. In Europa non ci sono questi attaccanti. Se ancora Lewandowski che è un campione lo vanno a cercare 36 anni, Scamacca ne ha 22...".