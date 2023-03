Svezia, Andersson sull’infortunio di Ibrahimovic: “Dobbiamo valutarlo”

Nelle ultime ore dal ritiro della Nazionale della Svezia è giunta la notizia di un piccolo problema fisico per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, dopo un calvario lungo diversi mesi e durante il quale ha dovuto affrontare tre operazioni, rischia di doversi fermare ancora. Il Commissario Tecnico Janne Andersson è intervenuto a tal proposito in conferenza stampa, sostenendo come ancora non abbia ascoltato i medici e il centravanti rossonero vada ancora valutato. Di seguito le sue parole.