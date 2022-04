Ancelotti: “Ritorno al Milan? Ho i rossoneri nel cuore. Su Ibra…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Ecco cosa ha detto

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid e ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Ecco cosa ha detto: "Ritorno al Milan? Ne parlerò quando chiuderò con il Real Madrid. Se questo accadrà fra 20 anni, andrò in pensione e non al Milan. I rossoneri sono una delle poche squadre che tengo nel cuore perché mi ha cresciuto. Non come giocatore ma come allenatore“. E sul ruolo di consigliere: “C’è già Maldini, sta facendo un lavoro strepitoso. Non ce n’è bisogno di due".