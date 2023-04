Ancelotti: “Complimenti al Milan. Ho già sentito per messaggio Maldini”

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul passaggio del Milan in semifinale in Champions League

“Immagino. Te lo dico? 16 anni fa cos’era? 2007. 2007 ad Atene. Un grande traguardo, complimenti a tutta la società e a Paolo. Nutro affetto anche per il Napoli che ha fatto un campionato straordinario, è stata la miglior squadra italiana in questa stagione e merita tutto il rispetto. Ci proveranno l’anno prossimo. Un messaggio a Maldini? Gliel’ho già mandato".

Le parole di Carlo Ancelotti sul Milan

Parlando ai microfoni di 'Mediaset Infinity', invece, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, complimentandosi anche con il Napoli: "Grande traguardo per il Milan, anche se bisogna fare i complimenti. al Napoli che sta facendo una stagiones traordinaria. L'ideale sarebbe incontrare il Milan in finale, anche se la strada è lunga. La storia conta in queste competizioni: la maglietta pesa e non è un caso che Milan e Real siano quelle che hanno vinto di più". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>