Ancelotti: “James Rodriguez al Milan? È un talento purissimo”

Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez, giocatore in ottica Milan: "È un talento purissimo e un grande calciatore"

Carlo Ancelotti si è raccontato in un'intervista a "Il Giornale" e ha voluto parlare anche di James Rodriguez, suo pupillo prima al Real Madrid e poi all'Everton. Il giocatore colombiano sembrerebbe essere in orbita Milan come sostituto di Hakan Calhanoglu.