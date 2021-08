Amichevole Valencia-Milan, Gaya: “Avversario importante, vogliamo vincere”

José Gaya, difensore del Valencia, ha parlato dell'amichevole in programma domani contro il Milan. Queste le dichiarazioni

"Sono desideroso di vedere la nostra gente, anche se ce ne sarà poca. Vogliamo tornare al Mestalla, le partite che abbiamo giocato con la gente sono andate bene per noi, è un'altra partita per provare buone sensazioni quando arriverà il campionato. Le amichevoli servono per preparare, il risultato non è importante, anche se vogliamo vincere sempre. Abbiamo un buon test contro un rivale molto importante e cercheremo di batterlo. Le persone per noi devono essere fondamentali, so che saranno lì con noi perché daremo loro intensità, daremo loro un buon gioco, quello che chiedono e se lo diamo loro saranno lì ad aiutare noi e sarà tutto più facile".