Amichevole Real Madrid-Milan, Maignan: “Importante non prendere gol”

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha parlato a margine dello 0-0 in amichevole contro il Real Madrid: le dichiarazioni del francese

Mike Maignan , portiere del Milan , ha parlato a margine dello 0-0 in amichevole contro il Real Madrid . L'estremo difensore francese ha iniziato con qualche brivido per la gestione della palla con i piedi , poi però ha parato un calcio di rigore a Bale . Prestazione nel complesso positiva la sua. Di seguito le dichiarazioni di Maignan sull'amichevole contro il Real Madrid, a 'MilanTV' .

"E' stata un'amichevole ma di alto livello, direi da Champions. Partita intensa, ma non siamo riusciti a segnare nelle occasioni che abbiamo avuto. Non aver preso gol è un qualcosa di molto importante. Comincio a parlare italiano nella vita di tutti i giorni, Inizio a capire quello che mi viene detto e le indicazioni, questo è molto importante. Mi alleno soltanto da due settimane e con il passare del tempo mi sentirò sempre meglio. L'anno scorso ci siamo qualificati meritatamente per la Champions ed ora pensiamo alla competizione. Ma prima ci sarà il campionato e dobbiamo pensare gara dopo gara, saremo pronti per le partite che arriveranno. Oggi ho parato un rigore, ho aiutato la squadra ed è la cosa che più m'interessa". Pagelle amichevole Real Madrid-Milan 0-0: Theo devastante, male Tonali