Amichevole Milan-Panathinaikos, Giroud: “Io ed Ibra possiamo coesistere”

Vittoria per il Milan nell'amichevole contro il Panathinaikos. Olivier Giroud ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita

"Stiamo migliorando partita dopo partita, giocando fin dall'inizio col giusto spirito. Spiace per la rete subita, ma c'è soddisfazione. Penso sia una cosa molto positiva per una squadra avere attaccanti con diverse caratteristiche. Ognuno conosce le qualità mie e di Ibra, sono diverse e possono entrare in sinergia. In ogni caso non penso sia una questione di singoli giocatori, ma di squadra. C'è il desiderio di giocare bene, di creare un gioco che possa fornire molte occasioni per tutti, non soltanto per noi attaccanti. Ho un buon rapporto con tutti qui, dobbiamo tutti aiutarci a vicenda. La fiducia nel futuro è grande e sono felice: cresciamo di giorno in giorno, non vedo l'ora di esordire in Serie A", ha concluso Giroud.