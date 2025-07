Amichevole Liverpool-Milan, l’ex Kerkez: “Ho bei ricordi, non vedo l’ora”

Milos Kerkez, ex Milan ora al Liverpool, pronto per l'amichevole contro i rossoneri. Non vede l’ora di ritrovare i suoi vecchi compagni

Francesco De Benedittis 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 16:16)

Liverpool-Milan non è solo un’amichevole pre-stagionale, per Milos Kerkez è una sfida contro il suo passato. Il terzino sinistro è arrivato al Milan nel febbraio 2021 dalla squadra ungherese Gyori ETO FC. Il giovane però non ha trovato spazio in prima squadra e ha deciso di trasferirsi all'AZ Alkmaar per 3 milioni di euro.