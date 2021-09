Amelia: “Maignan? Lo seguiva la Roma, bravo il Milan a prenderlo subito”

L'ex portiere del Milan Marco Amelia ha parlato delle qualità di Mike Maignan. Le dichiarazioni e il retroscena sull'interesse della Roma

Cosa pensa di Maignan? "Lo avevo già seguito perché il Lille l'anno scorso ha fatto un grande campionato. È un portiere che ha grandi doti tecniche e grande presenze. Lo seguiva anche la Roma ma il Milan è stato bravo a prenderlo subito. Nelle prime due giornate ha fatto bene, quando arriva uno straniero in Italia non è mai facile ma lui si è adattato". Intanto è in salita il rinnovo di Kessie.