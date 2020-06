Ambrosini: “Vi svelo il segreto del Gattuso allenatore”

NEWS CALCIO – Il lavoro di Gennaro Gattuso in questi mesi al Napoli è stato encomiabile, nonostante gli inizi e le premesse fossero molto negative. Ora gli azzurri hanno trionfato in Coppa Italia, e già prima del lockdown hanno tenuto testa al Barcellona nell’andata degli ottavi di Champions League (1-1 al San Paolo). Questo il pensiero di Massimo Ambrosini, nel corso del ‘Live Serie A’ su Sky Sport.

Il segreto di Gattuso? Questo il pensiero di Ambrosini: “Crea empatia con l’ambiente. Ha fatto fatica all’inizio, ma è rimasto calmo e non si è nascosto dietro nulla. Ha ammesso anche i suoi errori… con la sua sincerità, ottiene qualcosa dai giocatori. La sua squadra ha saputo soffrire, poi si crea le opportunità per vincere. Ora il Napoli è una mina vagante. Come rosa non è seconda a tante, anche se è lontana in classifica per la Champions League…”.

