Ambrosini: “I miei ricordi al Milan tra Istanbul e Atene”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Massimo Ambrosini in una diretta instagram con l’amico “salomon1972” Marco Salomone.

“A Istanbul dovevano prendere 6 pere… Ad Atene la partita è stata più equilibrata, poi l’abbiamo spuntata noi. Ma gli ultimi minuti (dopo il gol del 2-1 di Kuyt, ndr), ci siamo cagati sotto”. Intanto emerge una possibilità clamorosa per concludere la Serie A come successo in Ligue 1 >>>

