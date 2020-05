Ambrosini racconta: “La partita più bella giocata con il Milan”

NEWS MILAN – Una chiaccheriata in esclusiva con Pianetamilan.it per Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan che ha anche vestito la fascia da capitano. Ecco alcuni retroscena svelati, in particolare sulla partita più emozionante mai giocata con i rossoneri.

La finale di Manchester contro la Juventus è stato il momento più bello? “Tenderei ad escludere le finali perché regalano emozioni a prescindere. La partita che non dimenticherò mai è la semifinale di Champions del 2007 con il Manchester United a San Siro dove vincemmo 3-0. Quella fu la gara perfetta. Lo fu per l’ambiente che c’era, per come la giocammo, mi emoziono sempre a riguardarla”. Per leggere l’intervista completa ad Ambrosini, clicca qui >>>