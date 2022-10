Ambrosini e il Pallone d’Oro italiano: “Lo do a Tonali per tanti motivi”

Il conduttore Marco Cattaneo, negli studi di 'DAZN', ha chiesto a Massimo Ambrosini di stilare la sua personale classifica sul Pallone d'Oro dei giocatori italiani adesso in circolazione. L'ex calciatore del Milan non ha dubbi sul primo posto, assegnato a Sandro Tonali . Decisivo il suo percorso di crescita iniziato lo scorso anno con la conquista dello scudetto, ma che non ne vuole sapere di fermarsi. Queste le dichiarazioni.

"Al terzo posto prendo l'italiano più forte del panorama europeo da tempo, che è Marco Verratti. Quello che ha più esperienza internazionale, qualità e personalità. Al secondo posto metto Giacomo Raspadori perchè mi sta entusiasmando il suo modo maturo in cui è arrivato in una grande squadra come il Napoli. Però premio Sandro Tonali per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta facendo, e per il tipo di giocatore che è diventato".