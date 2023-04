Ambrosini avvisa il Napoli: “Attenzione a dare il Milan per morto”

L'opinionista ed ex calciatore Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione della Milano Marathon . L'ex mediano del Milan ha avvisato il Napoli di non dare per morto il Diavolo. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

Sul mercato:"Secondo me chi era stato preso per fare la differenza erano Origi e De Ketelaere. L’apporto ridotto di Vranckx e Adli si sente meno, perché il centrocampo è ben coperto con Bennacer, Tonali e un Krunic molto cresciuto. È in attacco, che sono mancate le alternative: Origi avrebbe dovuto essere il cambio di Giroud e De Ketelaere di Diaz, e non lo sono stati. Attenzione a dare il Milan per morto, però: certamente sta girando meno del Napoli, ma io non ho intenzione di fargli il funerale. Quando è il momento di tirare fuori ‘la’ partita, il Milan lo fa". Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>