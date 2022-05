Ambrosini: “Milan, Tonali già trascinatore. Ecco dove può migliorare”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Sandro Tonali in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Sandro Tonali in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni.

Sullo Scudetto che vinse lui il 12 maggio 1996 con Fabio Capello: «Diciamo che ero una simpatica comparsa in un gruppo di stelle affermate. Mi sentivo un bambino felice al parco giochi, ogni tanto mi facevano fare un giro sulla giostra ...».

Su Tonali che può vincere il suo primo Scudetto: «Situazioni imparagonabili. Se Tonali dovesse diventare campione, mi ricorderebbe il titolo vinto con Alberto Zaccheroni nel 1998-99. Avevo la stessa età di Sandro ed ero un titolare del centrocampo, proprio come lui adesso. Anche se il Milan di oggi ha più consapevolezza di quello del ‘99. In squadra avevamo tanti campioni, da Paolo Maldini e Alessandro Costacurta a Zvonimir Boban e George Weah, ma arrivavamo da due stagioni deludenti e c’era un allenatore al debutto con il Milan. Ci servì un po’ di tempo per metabolizzare il nuovo sistema di gioco e prendere quota, solo strada facendo capimmo che avremmo potuto vincere. La squadra di oggi invece arriva da due anni e mezzo di lavoro, ha certezze superiori perché le ha consolidate nel tempo».

Su dove è migliorato Tonali in questa seconda parte di stagione: «Ora ha una presenza “totale”: lo senti anche in quelle fasi della partita in cui magari è un po’ meno lucido del solito. È diventato un giocatore continuo, non soltanto nelle prestazioni ma dentro ai momenti diversi delle partite».

Sulle cose dove può ancora crescere: «Tonali ha le qualità tecniche per segnare di più da fuori, e più in generale con il suo dinamismo può sprintare e inserirsi di più in area. Ma discutiamo della classica ciliegina sulla torta, è già un trascinatore così ...».

Sulle sfide che aspettano Tonali tra un anno: «Direi che la variabile sarà la gestione del risultato finale di questo campionato: se vincerà, dovrà essere bravo ad alimentare la fame di successo. Diversamente, si tratterà di sfruttare lo spirito di rivalsa per riuscire a prendersi quello che stavolta è sfumato per un soffio».

Sulle somiglianze di Tonali con i centrocampisti del Milan del passato: «Vi dico che per me non è né Andrea Pirlo né Gennaro Gattuso. E che, Scudetto o meno, è già un simbolo del Milan». Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>

