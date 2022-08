Ambrosini: “Al Milan manca Kessié? Con questo Bennacer….”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'assenza di un elemento come Kessié nel centrocampo rossonero e di Bennacer

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'assenza di un elemento come Kessié nel centrocampo rossonero e di Bennacer. Queste le dichiarazioni del pesarese a DAZN: "Se mancherà Kessié? Con un Bennacer così… Ma è anche vero che l’ultimo Kessié è stato determinante. Magari manca un centrocampista. Se trovano un’occasione, lì vale la pena fare uno sforzo. Non c'è ansia però per l’eventuale arrivo". Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>