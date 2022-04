Ambrosini: “Nessuna rivoluzione, la base è ottima. Il Milan cinese insegni”

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato di cosa serve al Milan sul calciomercato. Guai, però, a pensare ad una rivoluzione

Massimo Ambrosini , ex capitano rossonero, ha parlato di cosa serve al Milan sul calciomercato. Guai, però, a pensare ad una rivoluzione. L'esperienza cinese serva da lezione. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ampliare il budget per allargare la platea di rinforzi è una soluzione. Detto questo, non servono rivoluzioni: la base è ottima e va puntellata rinforzando le zone del campo in cui il Milan ha sofferto di più. Un esterno destro, un trequartista e un centravanti".