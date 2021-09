Ambrosini: “Milan da primi posti. La squadra è sicura di sé e motivata”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan e delle possibilità di arrivare nelle prime posizioni in Serie A

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del Milan e delle possibilità di arrivare nelle prime posizioni in Serie A. Questo il suo pensiero ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Dico che questo Milan è attrezzato per arrivare in cima, tra primo e secondo posto a volte passa un gol o un fuorigioco. La squadra garantisce competitività, il gioco delle previsioni è fine a se stesso. Ho visto una squadra sicura di sé, convinta di quello che fa, forte e motivata. Se l'anno scorso potevano 'nascondersi' dietro l'effetto sorpresa, stavolta sono tutti pronti a esporsi e prendersi responsabilità. Sentono di poterlo fare perché la base è davvero forte: se non vincono ovviamente non sarà un fallimento".