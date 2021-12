Ambrosini: “Kessie, il Milan non è inferiore a chi ti offre ingaggio più alto”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha dato un consiglio a Franck Kessie per il suo futuro. Queste le dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha dato un consiglio a Franck Kessie per il suo futuro. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Io negli anni ho maturato un rispetto profondo verso le scelte di vita a professionali altrui. Spero che riesca a scegliere senza alcun tipo di condizionamento. Posso solo dire che il Milan non è un club di fascia così inferiore rispetto a chi magari offre un ingaggio più alto. La possibilità di portare a casa 8 invece di 6 può non essere prioritaria se stai bene dove sei. Dico solo che dovrebbe pensare al Milan non come una squadra di secondo livello. Su questo argomento però io non faccio testo, ero quello che attendeva l'ultimo giorno per rinnovare".