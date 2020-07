Ambrosini: “Ibrahimovic è provocatore, Gattuso è concreto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e, dunque, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic e Gennaro Gattuso, ha parlato dei due rivali in Napoli-Milan di ieri sera ai microfoni de ‘Il Mattino‘ oggi in edicola.

“Sono stati due atleti straordinari. Ibra, però, è più provocatore, mentre Rino è più concreto. Ora, Rino è anche più razionale rispetto a prima. Diciamo che sono tendenzialmente due istintivi, ma Gattuso da quando fa l’allenatore è stato costretto a perdere il puro istinto”.

“Ma, ripeto, il club che li tessera, deve esser consapevole di avere gente che ha in testa solo la vittoria”, le parole di Ambrosini su Ibrahimovic e Gattuso. INTANTO, DALLA GERMANIA, PARLANO DI UN’ASSALTO DEL MILAN AD UN GIOVANE DIFENSORE >>>