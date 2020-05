Ambrosini: “I più forti con cui ho giocato? Ne nomino sei!”

NEWS MILAN – Una chiaccheriata in esclusiva con Pianetamilan.it per Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan che ha anche vestito la fascia da capitano. Ecco alcuni retroscena svelati, in particolare su

Quali sono i calciatori più forti con cui ha giocato? “Kakà e Andriy Shevchenko, sicuramente sono in questa classifica. Franco Baresi e Paolo Maldini sono fuori concorso. Lo stesso George Weah è stato un giocatore clamoroso. Una parola voglio spenderla anche per Ronaldo che, nonostante arrivò da noi in condizioni non ottimali, a mio parere era impressionante”. Per leggere l’intervista completa ad Ambrosini, clicca qui >>>