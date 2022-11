Ambrosini: “De Ketelaere stenta? Credo che abbia questo problema …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle difficoltà che sta incontrando Charles De Ketelaere in rossonero

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. In merito alle difficoltà che sta incontrando Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001 acquistato per 35 milioni di euro la scorsa estate da Paolo Maldini e Frederic Massara, Ambrosini ha risposto quanto segue.