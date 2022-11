Ambrosini: “De Ketelaere è entrato in un percorso mentale complesso”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' delle difficoltà di Charles De Ketelaere in rossonero

Daniele Triolo

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan ed oggi talent per 'DAZN' e 'Prime Video', ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE COMPLETA).

Milan, Ambrosini parla di De Ketelaere — In merito alla situazione, difficile, vissuta da Charles De Ketelaere in questi suoi primi mesi in rossonero (ancora a secco di gol e di giocate vincenti), Ambrosini ha commentato quanto segue.

"Per ritrovarsi, deve trovare una strada a livello mentale. Liberarsi mentalmente e sviluppare il suo gioco. Mi sembra chiaro sia entrato in un percorso mentale complesso, che ci poteva stare per il salto che ha fatto, dal Bruges al Milan". Milan, individuato il centravanti del futuro: le ultime di mercato >>>