Il Milan deve ancora trovare la propria identità. È questo, in sintesi, il pensiero di Massimo Ambrosini, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Kiss Kiss Play Sport, ha analizzato il momento della squadra di Rúben Amorim. L'ex capitano rossonero si è soffermato soprattutto sulle differenze di rendimento tra Serie A ed Europa League, individuando nella mentalità e nella capacità di affrontare le diverse partite alcuni dei principali aspetti da migliorare.

Le sue dichiarazioni sono arrivate prima della vittoria per 2-1 contro il Genoa, ma fotografano questioni che restano attuali anche dopo il successo di Marassi. Il Milan ha dimostrato di poter competere con le migliori quando riesce a esprimersi al massimo, ma continua a incontrare difficoltà nel mantenere lo stesso livello di concentrazione e intensità in tutti gli impegni.

Ambrosini individua il problema: "Al Milan mancano identità e mentalità"

Per spiegare le difficoltà dei rossoneri, Ambrosini ha preso come riferimento il Como, sottolineando la capacità della formazione lariana di mantenere una struttura riconoscibile anche quando cambia diversi interpreti.

"Il Como è una squadra che probabilmente come valore medio ha dei giocatori più forti nella rosa rispetto a quelli che ha il Milan, ma anche se cambia riesce a mantenere una struttura, un'identità precisa", ha spiegato l'ex centrocampista.

Un confronto che porta direttamente alla sua analisi sul Diavolo: "Evidentemente società, squadra e allenatore sono in grado di trasferire determinate cose che al Milan in questo momento mancano, come la capacità di comprendere l'importanza delle varie partite e di come si scende in campo".

Secondo Ambrosini, dunque, il problema non può essere ricondotto soltanto alla qualità dei singoli o alla profondità della rosa. Anche l'atteggiamento collettivo ha un peso determinante, soprattutto quando la squadra deve affrontare avversari e competizioni differenti.

"Con la maglia del Milan a San Siro bisogna avere un'altra ambizione"

L'ex capitano rossonero ha poi affrontato il tema del mercato e della necessità di rinforzare la squadra per sostenere il doppio impegno. Ambrosini riconosce che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione calciatori più forti, ma ritiene che gli investimenti non siano sufficienti per risolvere tutte le difficoltà.

"Anche con la volontà di prendere giocatori più forti e rinforzare la rosa, cosa che vogliono tutti gli allenatori, non finisce lì", ha osservato.

Il passaggio più significativo riguarda però l'ambizione richiesta a chi indossa la maglia rossonera: "Puoi giocare meglio, devi avere un atteggiamento diverso anche con quei giocatori in campo internazionale. Quando giochi con la maglia del Milan a San Siro, devi avere un'ambizione, una voglia di essere protagonista dentro una partita, cosa che è completamente mancata".

Un riferimento che sembra collegarsi anche alle recenti difficoltà europee, culminate nella sconfitta contro il Ferencváros. Per Ambrosini, il Milan deve ritrovare quella personalità necessaria per affrontare le competizioni internazionali con un atteggiamento all'altezza della propria storia.

La corsa Scudetto? "Non penso quest'anno"

Spazio anche alle ambizioni di campionato e alla possibilità che il Milan possa inserirsi nella lotta per il titolo. Ambrosini non esclude che i rossoneri possano competere con le principali avversarie, ma invita a mantenere i piedi per terra.

"Il derby aveva già detto che il Milan, concentrato, focalizzato e determinato, può contendersela con tutti", ha dichiarato, riconoscendo il potenziale della formazione di Amorim.

Sulla possibilità di conquistare lo Scudetto, tuttavia, il suo giudizio è più prudente: "Secondo me ci vuole ancora un po'. Non penso quest'anno, però in queste condizioni può succedere di tutto".

L'ex centrocampista ha inoltre sottolineato come anche le rivali stiano incontrando qualche difficoltà, citando in particolare l'Inter: "Tutti pensavamo che l'Inter lo avrebbe dominato e invece sta facendo un po' più di fatica".

Ambrosini promuove Gonçalo Ramos: "È un attaccante forte"

Infine, Ambrosini ha espresso il proprio giudizio su, uno dei giocatori maggiormente discussi in questa prima parte di stagione. L'attaccante portoghese sta ancora cercando continuità sotto porta, ma secondo l'ex rossonero il suo rendimento va valutato anche considerando il funzionamento complessivo della squadra.

"Ramos è un attaccante forte, però ancora non è stato supportato in generale da tutto il sistema di gioco. A me non dispiace come giocatore, per niente", ha affermato.

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Una considerazione che si avvicina anche alle parole pronunciate da Amorim dopo Genoa-Milan. L'allenatore ha infatti difeso il proprio centravanti, spiegando che il Milan trascorre ancora troppo poco tempo nell'ultimo terzo di campo e non riesce a servirlo con la necessaria continuità.

Due analisi che convergono su un punto: per valorizzare Ramos non basta aspettarsi che l'attaccante risolva individualmente i problemi offensivi. È necessario che tutta la squadra migliori nella costruzione e nella capacità di portare il pallone vicino alla porta avversaria.