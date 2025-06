Ambrosini: “Allegri una buona opportunità per il Milan. Modric campione”

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini è intervenuto ai media presenti, tra cui quello di TMW, a margine dell'iniziativa benefica 'Careggi gioca in Viola', un quadrangolare di beneficenza con tante ex leggende del calcio tenutosi al Viola Park.

Queste le sue parole su Stefano Pioli, candidato numero uno per la panchina della Fiorentina: "E' un allenatore estremamente preparato che troverà un ambiente sano. E' una buona opportunità per tutti. Palladino? Onestamente penso che abbia fatto un buon lavoro nonostante la squadra sia stata un po' ondivaga. Se trova un po' di stabilità è una squadra che può far bene. Molto poi dipende dalla permanenza o meno di Kean".