Amauri: “Potevo andare al Milan nel 2012, vi racconto tutto”

MILAN NEWS – Amauri, ex calciatore italo-brasiliano, ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda un mancato passaggio al Milan a gennaio 2012. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Avevo l’appoggio di Conte, ma Marotta aveva puntato su altri giocatori. Ha cercato di mandarmi al Marsiglia, io rifiutai. Da quel momento in poi l’allenatore mi mise fuori rosa. E pensare che a gennaio potevo andare al Milan. A fine mercato i rossoneri mi dissero che la trattativa non si sarebbe conclusa e io non potevo restare fermo tutta la stagione”.

Amauri si rese protagonista, per sfortuna del Milan, di un gol a San Siro con la maglia della Fiorentina contro i rossoneri: “Il mio gol a San Siro con la maglia viola permise alla Juventus, che vinse a Palermo, di conquistare la vetta della classifica che poi conservò fino alla fine“.

