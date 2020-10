L’amarezza di Lukaku: “La finale contro il Siviglia, l’autogol, la medaglia”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Romelu Lukaku non riesce ancora a dimenticare l’amarezza per la finale d’Europa League persa contro il Siviglia l’agosto scorso. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso del Festival dello Sport:

“Non ho ritirato la medaglia dopo la finale. Ho dato tanto per quell’obiettivo e non mi è rimasto niente in mano. Mi ci son voluti quattro o cinque giorni per superarlo, ma ora è tempo di guardare avanti. A questa squadra voglio dare tutto”.

Su Antonio Conte e la Champions League: “Mi ha migliorato in tutto. Grazie al mister ho capito chi sono. Lui e l’Inter erano la scelta migliore, l’ho capito fin dalla prima seduta di allenamento”.

