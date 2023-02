Amadeus: “Ibrahimovic venne a Sanremo e vinse il Milan. E sul Napoli..”

Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al fatto che quando Ibrahimovic andò a Sanremo il Milan vinse lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il conduttore degli ultimi Festival di Sanremo Amadeus ha rilassciato alcune dichiarazioni. Uno dei temi toccati durante l'intervista è stata la presenza di Zlatan Ibrahimovic nell'anno in cui poi il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Il presentatore si è quindi chiesto se la maglia del Napoli che gli è stata regalata fosse un segno premonitore e ha fatto una battuta anche sull' Inter , sua squadra del cuore. Di seguito le sue parole.

Le parole di Amadeus sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo

"A Sanremo mi hanno regalato la maglia del Napoli. Sarà un segno premonitore? Mi avevano anche regalato quella della Juventus in un altro anno e vinse la Juve, è venuto Ibra ed ha vinto il Milan. L'anno prossimo a Sanremo avrò sotto la maglia dell'Inter per tutte e cinque le serate".