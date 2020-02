Alvin: “Tifo Milan per mio padre: I miei calciatori preferiti sono…”

ULTIME NEWS MILAN – Il conduttore radiofonico Alvin, nome d’arte di Alberto Bonato, ha condiviso la sua passione per i colori rossoneri con il canale tematico ‘Milan Tv’. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul perché tifa Milan: “Tifo Milan perché mio padre ha sempre tifato Milan. Non è mai stato un tifoso sfegatato ma mi ha insegnato la passione per questi colori”.

Sul suo calciatore preferito: “Credo sia un trittico, Van Basten, Rijkaard e Gullit”.

Su una partita per lui indimenticabile: “Quella in cui ho presentato i calciatori quando lavoravo per 105, era un Milan-Messina, un’emozione pazzesca”.

