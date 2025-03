Allenatore Milan, Gullit: “Serve una figura che si adatti all’identità del club”

Ruud Gullit, leggenda ed ex calciatore del Milan, ha parlato della stagione rossonera in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'

Ruud Gullit , leggenda ed ex calciatore del Milan , ha parlato della stagione rossonera in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Cosa manca al suo Diavolo? Cosa servirebbe per ripartire? Poi il ricordo del Napoli di Maradona e il parere su Tijjani Reijnders. Ecco il pensiero di Gullit sul possibile nuovo allenatore rossonero a partire dalla prossima stagione.

Milan, Gullit: "Allenatore? Prima va trovato un indirizzo a livello dirigenziale"

"Non so chi sia la scelta giusta. Ciò che conta è assumere un allenatore che si adatti all'identità del club, qualunque essa sia. L'Inter, ad esempio, ha una sua filosofia e un sistema di gioco chiaro, un tecnico che lo mette in pratica alla perfezione ed elementi adatti al 3-5-2. Il Milan deve riscoprire il proprio DNA e trovare un indirizzo a livello dirigenziale prima ancora di pensare al manager giusto".