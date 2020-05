Allenatore Milan – Gianni Di Marzio: “Rangnick? Lo hanno già preso”

MILAN NEWS – Ralf Rangnick è sicuramente in pole position per quanto riguarda la panchina del Milan. Da mesi ormai il suo nome è in orbita rossonera, con Ivan Gazidis che lo ha scelto da tempo come nuovo volto della ripartenza. Anche se il suo approdo ancora non è certo, Gianni Di Marzio, ai microfoni di ‘TMW’ Radio, non ha nessun dubbio in merito: “Rangnick? E’ un allenatore che il Milan ha già preso, si sta già preparando per il suo arrivo. E’ un personaggio tutto da scoprire. Non so però se si può fare in Italia il manager all’inglese”. Intanto ecco l’elogio di Franco Baresi nei confronti di mister Arrigo Sacchi, continua a leggere >>>

